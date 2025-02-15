«Вольфсбург» вырвал победу у «Штутгарта» в концовке матча Бундеслиги

Завершился матч 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Штутгарт» и «Вольфсбург». Команды играли на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Вельцем (Висбаден, Германия). «Вольфсбург» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 72-й минуте, отличился нападающий «Штутгарта» Ник Вольтемаде. На 77-й минуте Тьягу Томаш отыграл один мяч. На 87-й минуте Мохамед Амура реализовал пенальти и вывел гостей вперёд.

После 22 сыгранных матчей «Штутгарт» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 35 очков. «Вольфсбург» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 33 очка.