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Штутгарт — Вольфсбург, результат матча 15 февраля 2025, счёт 1:2, Бундеслига 2024-2025

«Вольфсбург» вырвал победу у «Штутгарта» в концовке матча Бундеслиги
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Завершился матч 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Штутгарт» и «Вольфсбург». Команды играли на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Вельцем (Висбаден, Германия). «Вольфсбург» одержал победу со счётом 2:1.

Германия — Бундеслига . 22-й тур
15 февраля 2025, суббота. 17:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 2
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Вольтемаде – 72'     1:1 Томаш – 77'     1:2 Амура – 87'    

Счёт в матче был открыт на 72-й минуте, отличился нападающий «Штутгарта» Ник Вольтемаде. На 77-й минуте Тьягу Томаш отыграл один мяч. На 87-й минуте Мохамед Амура реализовал пенальти и вывел гостей вперёд.

После 22 сыгранных матчей «Штутгарт» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 35 очков. «Вольфсбург» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 33 очка.

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