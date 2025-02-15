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Манчестер Сити — Ньюкасл Юнайтед, результат матча 25-го тура АПЛ, счёт 4:0, 15 февраля 2025 года

Хет-трик Мармуша помог «Манчестер Сити» разгромить «Ньюкасл» в матче 25-го тура АПЛ
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Завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия). «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» со счётом 4:0.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Мармуш – 19'     2:0 Мармуш – 24'     3:0 Мармуш – 33'     4:0 Макэйти – 84'    

На 19-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Омар Мармуш открыл счёт, ему ассистировал вратарь Эдерсон. На 24-й минуте Мармуш увеличил преимущество «горожан». На 33-й минуте Мармуш оформил хет-трик во встрече. Окончательный результат в игре на 84-й минуте установил полузащитник Джеймс Макэйти — 4:0.

После 25 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка. «Ньюкасл» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 41 очко. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 57 очков.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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