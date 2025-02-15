Хет-трик Мармуша помог «Манчестер Сити» разгромить «Ньюкасл» в матче 25-го тура АПЛ

Завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия). «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» со счётом 4:0.

На 19-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Омар Мармуш открыл счёт, ему ассистировал вратарь Эдерсон. На 24-й минуте Мармуш увеличил преимущество «горожан». На 33-й минуте Мармуш оформил хет-трик во встрече. Окончательный результат в игре на 84-й минуте установил полузащитник Джеймс Макэйти — 4:0.

После 25 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка. «Ньюкасл» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 41 очко. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 57 очков.