«Фулхэм» одержал победу в матче АПЛ с «Ноттингем Форест»

Завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Фулхэм» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Брамэллем (Англия). «Фулхэм» обыграл «Ноттингем Форест» со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, отличился полузащитник «Фулхэма» Эмиль Смит-Роу. На 37-й минуте нападающий гостей Крис Вуд сравнял счёт. На 62-й минуте Кэлвин Бейсси вывел хозяев вперёд — 2:1.

После 25 сыгранных матчей «Фулхэм» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 39 очков. «Ноттингем Форест» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 47 очков.