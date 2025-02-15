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Фулхэм — Ноттингем Форест, результат матча 15 февраля 2025, счёт 2:1, АПЛ 2024-2025

«Фулхэм» одержал победу в матче АПЛ с «Ноттингем Форест»
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Завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Фулхэм» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Брамэллем (Англия). «Фулхэм» обыграл «Ноттингем Форест» со счётом 2:1.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Смит-Роу – 15'     1:1 Вуд – 37'     2:1 Бейсси – 62'    

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, отличился полузащитник «Фулхэма» Эмиль Смит-Роу. На 37-й минуте нападающий гостей Крис Вуд сравнял счёт. На 62-й минуте Кэлвин Бейсси вывел хозяев вперёд — 2:1.

После 25 сыгранных матчей «Фулхэм» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 39 очков. «Ноттингем Форест» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 47 очков.

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