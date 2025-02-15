Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Астон Вилла» поделила очки с «Ипсвичем» в матче АПЛ, играя в большинстве с 40-й минуты

Завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались бирмингемская «Астон Вилла» и «Ипсвич Таун». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом (Англия). Матч завершился со счётом 1:1.

На 40-й минуте «Ипсвич Таун» остался в меньшинстве, вторую жёлтую карточку получил защитник команды Аксель Туанзебе. На 56-й минуте Лиам Делап вывел гостей вперёд. На 69-й минуте нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс сравнял счёт.

После 25 сыгранных матчей «Астон Вилла» располагается на девятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 38 очков. «Ипсвич Таун» после аналогичного количества игр занимает 18-е место, заработав 17 очков.