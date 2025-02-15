Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Астон Вилла — Ипсвич Таун, результат матча 15 февраля 2025, счёт 1:1, АПЛ 2024-2025

«Астон Вилла» поделила очки с «Ипсвичем» в матче АПЛ, играя в большинстве с 40-й минуты
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались бирмингемская «Астон Вилла» и «Ипсвич Таун». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом (Англия). Матч завершился со счётом 1:1.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 1
Ипсвич Таун
Ипсвич
0:1 Делап – 56'     1:1 Уоткинс – 69'    
Удаления: нет / Туанзебе – 40'

На 40-й минуте «Ипсвич Таун» остался в меньшинстве, вторую жёлтую карточку получил защитник команды Аксель Туанзебе. На 56-й минуте Лиам Делап вывел гостей вперёд. На 69-й минуте нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс сравнял счёт.

После 25 сыгранных матчей «Астон Вилла» располагается на девятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 38 очков. «Ипсвич Таун» после аналогичного количества игр занимает 18-е место, заработав 17 очков.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Эмери высказался об игре «Астон Виллы» после появления на поле Рашфорда и Асенсио
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android