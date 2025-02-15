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Вест Хэм Юнайтед — Брентфорд, результат матча 15 февраля 2025, счёт 0:1, АПЛ 2024-2025

«Брентфорд» минимально обыграл «Вест Хэм Юнайтед» в 25-м туре АПЛ
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Завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонские «Вест Хэм Юнайтед» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Лондон» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом (Англия). «Брентфорд» одержал минимальную победу со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 1
Брентфорд
Лондон
0:1 Шейд – 4'    

Единственный гол в матче был забит уже на четвёртой минуте, отличился нападающий «Брентфорда» Кевин Шейд.

После 25 сыгранных матчей «Вест Хэм Юнайтед» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 27 очков. «Брентфорд» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 34 очка.

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