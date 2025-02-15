«Брентфорд» минимально обыграл «Вест Хэм Юнайтед» в 25-м туре АПЛ

Завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонские «Вест Хэм Юнайтед» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Лондон» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом (Англия). «Брентфорд» одержал минимальную победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит уже на четвёртой минуте, отличился нападающий «Брентфорда» Кевин Шейд.

После 25 сыгранных матчей «Вест Хэм Юнайтед» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 27 очков. «Брентфорд» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 34 очка.