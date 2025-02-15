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Осасуна — Реал Мадрид, результат матча 24-го тура Ла Лиги, счёт 1:1, 15 февраля 2025 года

«Реал» сыграл вничью с «Осасуной», Беллингем получил красную карточку
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Завершился матч 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Осасуна» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро (Испания). Итоговый результат — 1:1.

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 15'     1:1 Будимир – 58'    
Удаления: нет / Беллингем – 39'

На 15-й минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт. На 39-й минуте полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем получил красную карточку. Ответный мяч «Осасуны» на 58-й минуте забил форвард Анте Будимир, реализовав 11-метровый удар.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Реал», у которого 51 очко после 24 матчей. «Осасуна» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 32 очка.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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