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Камоцци: не понимаю, почему Зиньковский не игрок стартового состава «Спартака»

Камоцци: не понимаю, почему Зиньковский не игрок стартового состава «Спартака»
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о полузащитнике красно-белых Антоне Зиньковском.

«Для меня Зиньковский хороший игрок. Я не понимаю, почему он не игрок стартового состава «Спартака» или не может выходить на замену», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Антон Зиньковский перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» летом 2022 года, сумма трансферной компенсации, по данным портала Transfermarkt, составила € 3,2 млн. В осенней части текущего сезона вингер сыграл за красно-белых в 13 матчах во всех турнирах (семь — в РПЛ) и отметился тремя результативными передачами в Кубке России.

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