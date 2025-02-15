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Червиченко: Зиньковский не первый и не последний, у кого такая судьба в «Спартаке»

Червиченко: Зиньковский не первый и не последний, у кого такая судьба в «Спартаке»
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможной аренде нападающего красно-белых Антона Зиньковского в самарские «Крылья Советов».

«Мне кажется, если после «Крыльев» что-то и будет у Антона, то точно не в «Спартаке». Его период в этой команде закончился. Помается по арендам, а потом его куда-нибудь отдадут. Он же не первый и не последний, у кого такая судьба в «Спартаке». Сложно сказать, был ли его трансфер ошибкой. Особенность клуба, что российским игрокам дают меньше шансов раскрыть себя или подтвердить свои качества. Там ставят привозных игроков только потому, что за них переплачивают. Не считаю, что Зиньковский был хуже тех, кого закупают в оптовых количествах», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Антон Зиньковский перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» летом 2022 года, сумма трансферной компенсации, по данным портала Transfermarkt, составила € 3,2 млн. В осенней части текущего сезона вингер сыграл за красно-белых в 13 матчах во всех турнирах (семь — в РПЛ) и отметился тремя результативными передачами в Кубке России.

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