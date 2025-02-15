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Червиченко: зачем «Динамо» искать непонятную кандидатуру, когда есть Карпин

Червиченко: зачем «Динамо» искать непонятную кандидатуру, когда есть Карпин
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил вариант с возможным назначением тренера Валерия Карпина в столичное «Динамо».

«Карпин — хороший тренер, окружён хорошими специалистами. Он всё понимает и знает. Почему ему не оказаться в «Динамо»? Если Личка не справится, то его замена вполне возможна. Зачем клубу искать непонятную кандидатуру, когда есть человек, который хочет жить в Москве. Карпин много отдал «Ростову». Его качества мы знаем. Он относится к числу тех тренеров, которые со средними футболистами достигают максимальных результатов», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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