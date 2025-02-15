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Стала известна реплика удалённого Беллингема в адрес судьи в матче «Реала» с «Осасуной»

Стала известна реплика удалённого Беллингема в адрес судьи в матче «Реала» с «Осасуной»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти раскрыл, что предположительно сказал полузащитник Джуд Беллингем арбитру Хосе Мунуэре Монтеро перед удалением в матче чемпионата Испании с «Осасуной» (1:1).

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 15'     1:1 Будимир – 58'    
Удаления: нет / Беллингем – 39'

«Я думаю, судья не понял английский Джуда. Он сказал «к чёрту всё», а не «пошёл ты»… это совсем другое. Я не буду больше говорить о судье, так как хочу быть на скамейке запасных на следующей неделе», — приводит слова Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 51 очко после 24 матчей. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Жироной».

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