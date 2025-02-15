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Иван Таранов: пока Зиньковский не дотягивает до уровня «Спартака»

Иван Таранов: пока Зиньковский не дотягивает до уровня «Спартака»
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Бывший футболист Иван Таранов прокомментировал возможную аренду полузащитника московского «Спартака» Антона Зиньковского в самарские «Крылья Советов».

«В «Спартаке» высокая конкуренция, которую надо было выигрывать Антону. На первых стадиях он неплохо себя проявлял, приносил пользу, но потом ушёл в тень. С приходом Станковича Антона совсем не видим в играх. Для него правильное решение уйти в аренду в Самару. Игровая практика важна для футболиста. У Антона хорошие качества, но пока не дотягивает до уровня «Спартака». Надо работать и играть», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Антон Зиньковский перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» летом 2022 года, сумма трансферной компенсации, по данным портала Transfermarkt, составила € 3,2 млн. В осенней части текущего сезона вингер сыграл за красно-белых в 13 матчах во всех турнирах (семь — в РПЛ) и отметился тремя результативными передачами в Кубке России.

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