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Марсель — Сент-Этьен, результат матча 15 февраля 2025, счёт 5:1, Лига 1 2024-2025

«Марсель» дома разгромил «Сент-Этьен» в 22-м туре Лиги 1
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Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Марсель» и «Сент-Этьен». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Абделатифом Херраджи (Франция). «Марсель» одержал победу со счётом 5:1.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
15 февраля 2025, суббота. 19:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
5 : 1
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:0 Гуири – 27'     2:0 Гринвуд – 50'     3:0 Мурильо – 58'     4:0 Гуири – 60'     5:0 Рабьо – 77'     5:1 Стассин – 79'    

Счёт в матче был открыт на 27-й минуте, отличился нападающий «Марселя» Амин Гуири. На 50-й минуте Мэйсон Гринвуд реализовал пенальти и удвоил преимущество гостей. На 58-й минуте Микаэль Мурильо довёл счёт до разгромного. На 61-й минуте Гуири оформил дубль. На 77-й минуте Адриен Рабьо забил пятый мяч хозяев. На 79-й минуте Лукас Стассин отыграл один мяч.

После 22 сыгранных матчей «Марсель» располагается на второй строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 46 очков. «Сент-Этьен» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 18 очков.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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