«Марсель» дома разгромил «Сент-Этьен» в 22-м туре Лиги 1

Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Марсель» и «Сент-Этьен». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Абделатифом Херраджи (Франция). «Марсель» одержал победу со счётом 5:1.
Счёт в матче был открыт на 27-й минуте, отличился нападающий «Марселя» Амин Гуири. На 50-й минуте Мэйсон Гринвуд реализовал пенальти и удвоил преимущество гостей. На 58-й минуте Микаэль Мурильо довёл счёт до разгромного. На 61-й минуте Гуири оформил дубль. На 77-й минуте Адриен Рабьо забил пятый мяч хозяев. На 79-й минуте Лукас Стассин отыграл один мяч.
После 22 сыгранных матчей «Марсель» располагается на второй строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 46 очков. «Сент-Этьен» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 18 очков.
- 15 февраля 2025
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