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Таранов: для Гарре сезон получается неоднозначным, но его уход будет потерей для «Крыльев»

Таранов: для Гарре сезон получается неоднозначным, но его уход будет потерей для «Крыльев»
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Бывший футболист Иван Таранов высказался о возможном уходе нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре из самарского клуба. Ранее «Чемпионат» сообщал, что бразильский «Васко да Гама» и «Крылья Советов» близки к согласованию аренды игрока с обязательным выкупом за € 4 млн.

«Уход Гарре будет потерей. Да, сезон получается неоднозначным. Но сейчас есть период, чтобы набрать хорошую форму на сборах. Если уходить в аренду, то только если его самого не устраивает что-то в клубе или городе», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

24-летний Бенхамин Гарре выступает в составе самарского клуба с января 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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