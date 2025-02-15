Пабло Солари и Ливай Гарсия посетили матч хоккейного «Спартака»

Новички московского «Спартака» Пабло Солари и Ливай Гарсия посетили матч хоккейной команды красно-белых с нижегородским «Торпедо» (7:4) в рамках КХЛ.

Пабло Солари и Ливай Гарсия Фото: пресс-служба ФК «Спартак»

Ливай Гарсия стал игроком «Спартака» 7 февраля, перейдя из греческого АЕКа, а Пабло Солари — 11 февраля. Он перешёл в московский клуб из аргентинского «Ривер Плейт».

19 февраля «Спартак» сыграет товарищеский матч с московским «Торпедо», а 23 февраля — с «Насафом» (Узбекистан).

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с «Оренбургом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.