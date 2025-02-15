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Пабло Солари и Ливай Гарсия посетили матч хоккейного «Спартака»

Пабло Солари и Ливай Гарсия посетили матч хоккейного «Спартака»
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Новички московского «Спартака» Пабло Солари и Ливай Гарсия посетили матч хоккейной команды красно-белых с нижегородским «Торпедо» (7:4) в рамках КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Силаев (Атанасов, Летунов) – 00:46 (5x5)     0:2 Томпсон (Тертышный, Атанасов) – 06:01 (5x5)     0:3 Конюшков (Летунов, Тертышный) – 14:09 (5x5)     0:4 Воронин – 28:41 (4x5)     1:4 Порядин (Локтионов, Голдобин) – 31:50 (5x4)     2:4 Беляев (Галимов) – 45:51 (5x5)     3:4 Локтионов (Морозов, Миронов) – 46:23 (5x4)     4:4 Галимов (Мальцев) – 48:02 (5x5)     5:4 Беляев – 52:23 (5x5)     6:4 Голдобин (Миронов, Морозов) – 58:26 (en)     7:4 Мальцев – 59:57 (5x5)    
Пабло Солари и Ливай Гарсия

Пабло Солари и Ливай Гарсия

Фото: пресс-служба ФК «Спартак»

Ливай Гарсия стал игроком «Спартака» 7 февраля, перейдя из греческого АЕКа, а Пабло Солари — 11 февраля. Он перешёл в московский клуб из аргентинского «Ривер Плейт».

19 февраля «Спартак» сыграет товарищеский матч с московским «Торпедо», а 23 февраля — с «Насафом» (Узбекистан).

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с «Оренбургом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

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