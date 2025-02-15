«Байер» — «Бавария»: после первого тайма счёт не открыт

В эти минуты проходит матч 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Байер» и мюнхенская «Бавария». Игра идёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). Матч начался в 20:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 0:0.

После первого тайма счёт не открыт.

После 21 сыгранного матча «Байер» располагается на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 46 очков. «Бавария» после аналогичного количества игр возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии сезона-2024/2025, заработав 54 очка.