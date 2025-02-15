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Беллингем — о своём удалении в матче «Реала» с «Осасуной»: это была явная ошибка судьи

Беллингем — о своём удалении в матче «Реала» с «Осасуной»: это была явная ошибка судьи
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал своё удаление в матче чемпионата Испании с «Осасуной» (1:1).

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 15'     1:1 Будимир – 58'    
Удаления: нет / Беллингем – 39'

«Очевидно, что была допущена ошибка, произошла ошибка коммуникации. Не хочу повторять то, что я сказал, но это больше похоже на ####, и хочу, чтобы все знали, что я не хотел оставлять команду на поле вдесятером. Если вы посмотрите видео, то увидите, что это не то же самое, что написано в протоколе, надеюсь, что федерация примет это во внимание. Я никого не оскорблял, это ясно видно на видео, я даже не сказал это напрямую судье, я сказал это себе. Это было непонимание, явная ошибка судьи.

Я никогда не оскорблял судью, рад, что существуют видеозаписи, показывающие реальность, несмотря на отчёт судьи. Я здесь, чтобы извиниться перед своими товарищами по команде, потому что сегодня я поставил их в сложную ситуацию», — приводит слова Беллингема Marca.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 51 очко после 24 матчей. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Жироной».

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