«Наполи» и «Лацио» поделили очки в матче 25-го тура Серии А
Поделиться
Завершился матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались римский «Лацио» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Империя, Италия). Итоговый результат — 2:2.
Италия — Серия А . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 20:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
2 : 2
Наполи
Неаполь
1:0 Исаксен – 6' 1:1 Распадори – 13' 1:2 Марушич – 64' 2:2 Диа – 87'
На шестой минуте нападающий «Лацио» Густав Исаксен открыл счёт. Ответный мяч «Наполи» на 13-й минуте забил форвард Джакомо Распадори. На 64-й минуте защитник хозяев Адам Марушич закатил мяч в свои ворота. На 87-й минуте нападающий Булайе Диа сравнял счёт — 2:2.
После 25 сыгранных матчей «Лацио» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 46 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 56 очков.
Комментарии
- 15 февраля 2025
-
22:58
-
22:51
-
22:40
-
22:37
-
22:30
-
22:27
-
22:25
-
22:18
-
22:08
-
21:58
-
21:56
-
21:54
-
21:30
-
21:25
-
21:22
-
21:19
-
21:00
-
21:00
-
20:50
-
20:45
-
20:30
-
20:17
-
20:13
-
20:05
-
20:02
-
19:56
-
19:55
-
19:52
-
19:43
-
19:34
-
19:29
-
19:25
-
19:24
-
19:05
-
18:55