«Наполи» и «Лацио» поделили очки в матче 25-го тура Серии А

Завершился матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались римский «Лацио» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Империя, Италия). Итоговый результат — 2:2.

На шестой минуте нападающий «Лацио» Густав Исаксен открыл счёт. Ответный мяч «Наполи» на 13-й минуте забил форвард Джакомо Распадори. На 64-й минуте защитник хозяев Адам Марушич закатил мяч в свои ворота. На 87-й минуте нападающий Булайе Диа сравнял счёт — 2:2.

После 25 сыгранных матчей «Лацио» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 46 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 56 очков.