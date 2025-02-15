«Арис» разгромил «Анортосис», Кокорин провёл на поле 63 минуты

Завершился матч 23-го тура чемпионата Кипра сезона-2024/2025, в котором встречались «Анортосис» и «Арис». Команды играли на стадионе «Антосис Пападопулос» в Ларнаке. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Федерико Ла Пенной (Италия). «Арис» разгромил «Анортосис» со счётом 3:0.

На 44-й минуте защитник «Ариса» Эрик Боакье открыл счёт. На 61-й минуте нападающий Михлали Маямбела увеличил преимущество гостей. На 90-й минуте форвард Лео Бенгтссон довёл счёт до разгромного — 3:0. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин был заменён на 63-й минуте.

После 23 сыгранных матчей «Анортосис» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 35 очков. «Арис» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 52 очка. Турнирную таблицу кипрского чемпионата возглавляет «Пафос», у которого 55 очков после 22 матчей.