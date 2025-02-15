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Сьон — Цюрих, результат матча 24-го тура Суперлиги, счёт 2:1, 15 февраля 2025 года

Гол Миранчука помог «Сьону» обыграть «Цюрих» в матче 24-го тура Суперлиги
Антон Миранчук
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Завершился матч 24-го тура швейцарской Суперлиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Сьон» и «Цюрих». Команды играли на стадионе «де Турбийон» в Сьоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иоганнесом фон Мандаком (Швейцария). «Сьон» обыграл «Цюрих» со счётом 2:1.

Швейцария — Суперлига . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 20:00 МСК
Сьон
Сьон
Окончен
2 : 1
Цюрих
Цюрих
1:0 Bouriga – 18'     1:1 Переа – 21'     2:1 Миранчук – 39'    

На 18-й минуте нападающий «Сьона» Мосин Бурига открыл счёт. Ответный мяч «Цюриха» на 21-й минуте забил форвард Хуан Переа. Победный мяч хозяев на 39-й минуте забил полузащитник Антон Миранчук — 2:1. Это его второй гол в сезоне. Российский хавбек был заменён на 71-й минуте.

После 24 сыгранных матчей «Сьон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав 30 очков. «Цюрих» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 33 очка. Турнирную таблицу чемпионата Швейцарии сезона-2024/2025 возглавляет «Лугано», у которого 42 очка.

Календарь Суперлиги
Турнирная таблица Суперлиги
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