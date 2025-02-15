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Игрок «МЮ» Диалло может пропустить остаток сезона из-за травмы, полученной на тренировке

Игрок «МЮ» Диалло может пропустить остаток сезона из-за травмы, полученной на тренировке
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло сегодня, 15 февраля, получил травму связок голеностопа на тренировке и может пропустить остаток сезона. Об этом сообщил журналист Крис Уиллер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Kрайне разочарован тем, что пишу это сообщение в такой решающий отрезок сезона. К сожалению, некоторое время буду сидеть дома с травмой.

Я вернусь сильнее, чем когда-либо! Время поддержать партнёров со стороны. У нас впереди ещё много игр», — написал Диалло на своей странице в социальной сети.

Диалло перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2030 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 25 млн.

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