Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов — в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Тулузой» в 22-м туре Лиги 1

Матвей Сафонов — в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Тулузой» в 22-м туре Лиги 1
Комментарии

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов с первых минут начнёт матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025 с «Тулузой». Игра пройдёт на стадионе «Тулуза» в одноимённом городе. Начало встречи — в 23:05 мск.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
15 февраля 2025, суббота. 23:05 МСК
Тулуза
Тулуза
1-й тайм
0 : 0
ПСЖ
Париж

Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Эрнандес, Пачо, Бералдо, Кан Ин, Руис, Маюлу, Дуэ, Кварацхелия, Баркола.

Запасные: Тенас, Муке, Кимпембе, Маркиньос, Мендеш, Витинья, Невеш, Дембеле, Рамуш.

После 21 сыгранного матча «Тулуза» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 27 очков. «ПСЖ» после аналогичного количества игр возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025, заработав 53 очка.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android