Матвей Сафонов — в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Тулузой» в 22-м туре Лиги 1

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов с первых минут начнёт матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025 с «Тулузой». Игра пройдёт на стадионе «Тулуза» в одноимённом городе. Начало встречи — в 23:05 мск.

Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Эрнандес, Пачо, Бералдо, Кан Ин, Руис, Маюлу, Дуэ, Кварацхелия, Баркола.

Запасные: Тенас, Муке, Кимпембе, Маркиньос, Мендеш, Витинья, Невеш, Дембеле, Рамуш.

После 21 сыгранного матча «Тулуза» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 27 очков. «ПСЖ» после аналогичного количества игр возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025, заработав 53 очка.