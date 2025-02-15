Алеррандро согласовал контракт с ЦСКА — источник

Нападающий бразильского «РБ Брагантино» Алеррандро согласовал детали перехода в московский ЦСКА. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, Алеррандро выкупит свой контракт у «РБ Брагантино» за € 4,2 млн. 16 февраля 25-летний форвард прилетит в турецкую Анталию на третий армейский сбор перед возобновлением сезона-2024/2025. Сообщается, что стороны окончательно согласовали сделку, медицинский осмотр нападающий уже прошёл, контракт будет рассчитан на три года с опцией продления ещё на один год. Зарплата — € 1,045 млн в год.

В сезоне-2024 Алеррандро на правах аренды играл за «Виторию», в которой в 34 матчах отметился 15 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

17 февраля ЦСКА сыграет товарищеский матч с воронежским «Факелом», а 22 февраля — с самарскими «Крыльями Советов».

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.