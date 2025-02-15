«Эвертон» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

Завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Кристал Пэлас» и «Эвертон». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер, Англия). «Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт 42-й минуте, отличился нападающий «Эвертона» Бету. На 47-й минуте Жан-Филипп Матета сравнял счёт. На 80-й минуте Карлос Алькарас вывел гостей вперёд.

После 25 сыгранных матчей «Кристал Пэлас» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 30 очков. «Эвертон» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 30 очков.