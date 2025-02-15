«Эвертон» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
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Завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Кристал Пэлас» и «Эвертон». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер, Англия). «Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 2:1.
Англия — Премьер-лига . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 2
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Бету – 42' 1:1 Матета – 47' 1:2 Алькарас – 80'
Счёт в матче был открыт 42-й минуте, отличился нападающий «Эвертона» Бету. На 47-й минуте Жан-Филипп Матета сравнял счёт. На 80-й минуте Карлос Алькарас вывел гостей вперёд.
После 25 сыгранных матчей «Кристал Пэлас» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 30 очков. «Эвертон» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 30 очков.
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