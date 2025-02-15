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Байер — Бавария, результат матча 22-го тура Бундеслиги, счёт 0:0, 15 февраля 2025 года

«Байер» и «Бавария» не выявили победителя в матче 22-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Байер» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Берлин, Германия). Итоговый результат — 0:0.

Германия — Бундеслига . 22-й тур
15 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
0 : 0
Бавария
Мюнхен

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

Турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 55 очков после 22 матчей. «Байер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 47 очков. В следующем туре «Бавария» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом», а «Байер» — с «Хольштайном».

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