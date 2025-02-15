«Байер» и «Бавария» не выявили победителя в матче 22-го тура Бундеслиги

Завершился матч 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Байер» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Берлин, Германия). Итоговый результат — 0:0.

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

Турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 55 очков после 22 матчей. «Байер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 47 очков. В следующем туре «Бавария» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом», а «Байер» — с «Хольштайном».