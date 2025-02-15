«Атлетико» Мадрид вырвал ничью в матче с «Сельтой», играя в меньшинстве с седьмой минуты

Завершился матч 24-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Сельта». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой (Аликанте, Испания). Итоговый результат — 1:1.
Уже на седьмой минуте матча мадридский «Атлетико» остался в меньшинстве, красную карточку получил полузащитник команды Пабло Барриос. Счёт в матче был открыт на 68-й минуте, нападающий «Сельты» Яго Аспас реализовал пенальти. На 81-й минуте нападающий хозяев Александр Сёрлот сравнял счёт.
После 24 сыгранных матчей мадридский «Атлетико» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 50 очков. «Сельта» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 29 очков.
- 15 февраля 2025
-
22:58
-
22:51
-
22:40
-
22:37
-
22:30
-
22:27
-
22:25
-
22:18
-
22:08
-
21:58
-
21:56
-
21:54
-
21:30
-
21:25
-
21:22
-
21:19
-
21:00
-
21:00
-
20:50
-
20:45
-
20:30
-
20:17
-
20:13
-
20:05
-
20:02
-
19:56
-
19:55
-
19:52
-
19:43
-
19:34
-
19:29
-
19:25
-
19:24
-
19:05
-
18:55