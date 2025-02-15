Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Атлетико» Мадрид вырвал ничью в матче с «Сельтой», играя в меньшинстве с седьмой минуты

Завершился матч 24-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Сельта». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой (Аликанте, Испания). Итоговый результат — 1:1.

Уже на седьмой минуте матча мадридский «Атлетико» остался в меньшинстве, красную карточку получил полузащитник команды Пабло Барриос. Счёт в матче был открыт на 68-й минуте, нападающий «Сельты» Яго Аспас реализовал пенальти. На 81-й минуте нападающий хозяев Александр Сёрлот сравнял счёт.

После 24 сыгранных матчей мадридский «Атлетико» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 50 очков. «Сельта» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 29 очков.