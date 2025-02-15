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Результаты матчей Бундеслиги 15 февраля

Результаты матчей Бундеслиги 15 февраля
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Сегодня, 15 февраля, прошли пять матчей 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Германии 15 февраля:

«Унион» Берлин — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 1:2;
«Санкт-Паули» — «Фрайбург» — 0:1;
«Бохум» — «Боруссия» Дортмунд — 2:0;
«Штутгарт» — «Вольфсбург» — 1:2;
«Байер» — «Бавария» — 0:0.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набравшая 55 очков. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», заработавший 47 очков. Третье место с 39 очками занимает франкфуртский «Айнтрахт». В зоне вылета располагаются «Хольштайн» (13), «Бохум» (14) и «Хайденхайм» (14).

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