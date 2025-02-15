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Монако — Нант, результат матча 15 февраля 2025, счет 7:1, Лига 1 2024-2025

«Монако» разгромил «Нант» со счётом 7:1 в матче 22-го тура Лиги 1
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Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Монако» и «Нант». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром (Франция). «Монако» разгромил «Нант» со счётом 7:1.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
15 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
7 : 1
Нант
Нант
0:1 Аблин – 5'     1:1 Биерет – 45'     2:1 Минамино – 45+1'     3:1 Бен-Сегир – 49'     4:1 Биерет – 54'     5:1 Биерет – 65'     6:1 Иленикена – 81'     7:1 Иленикена – 90+5'    
Удаления: нет / Козза – 8'

На четвёртой минуте нападающий «Нанта» Маттис Аблин открыл счёт. На восьмой минуте защитник гостей Николя Козза получил красную карточку. Ответный мяч «Монако» на 44-й минуте забил форвард Мика Биерет. На 45-й минуте Такуми Минамино вывел хозяев вперёд. На 49-й минуте нападающий Элисс Бен-Сегир увеличил преимущество монегасков. На 54-й и 64-й минутах отличился Биерет (третий раз — с пенальти). На 81-й минуте поразил ворота «Нанта» форвард Джордж Иленикена. Окончательный результат в игре на 90+5-й минуте установил Иленикена — 7:1. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил данный матч в связи с травмой приводящей мышцы.

После 22 сыгранных матчей «Монако» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 40 очков. «Нант» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 53 очка.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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