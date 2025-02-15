«Динамо» Мх объявило о расторжении контракта с защитником Франсиско Кампо Миной

«Динамо» Махачкала и защитник Франсиско Кампо Мина договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

«Колумбийский защитник стал игроком нашего клуба в январе нынешнего года. В августе 24-летнего легионера арендовал карагандинский «Шахтёр», выступавший в элитном дивизионе чемпионата Казахстана. По окончании аренды Кампо вернулся в «Динамо». Клуб и игрок решили завершить сотрудничество. Желаем Франсиско удачи в дальнейшей карьере», — говорится в официальном заявлении клуба.

В текущем сезоне Кампо Мина провёл за казахстанский клуб во всех турнирах 30 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.