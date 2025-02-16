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Акинфеев показал свой день на сборах ЦСКА: берём бутылочку просекко — и на тренировку

Акинфеев показал свой день на сборах ЦСКА: берём бутылочку просекко — и на тренировку
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Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал видео, в котором показал, как проходит его день на тренировочных сборах армейского клуба.

В нынешнем сезоне Акинфеев сыграл за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 14 мячей и семь раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 1 млн.

17 февраля ЦСКА сыграет товарищеский матч с воронежским «Факелом», а 22 февраля — с самарскими «Крыльями Советов».

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

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