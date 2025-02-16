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Игрок «Пари НН» Кутателадзе перешёл в «Динамо» Тбилиси на правах аренды

Игрок «Пари НН» Кутателадзе перешёл в «Динамо» Тбилиси на правах аренды
Николоз Кутателадзе
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Форвард «Пари Нижний Новгород» Николоз Кутателадзе на правах аренды перешёл в «Динамо» Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба грузинского клуба.

Грузинский нападающий будет выступать за тбилисское «Динамо» до конца текущего года. Ранее «Чемпионат» сообщал, что зарплату игроку будет выплачивать нижегородский клуб.

В нынешнем сезоне Кутателадзе сыграл за «Пари НН» пять матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с «Пари НН» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 250 тыс.

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