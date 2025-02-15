Тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе команды в матче с «Лестером»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды в матче с «Лестер Сити» в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги (2:0).

«Очень тяжёлый матч – первый тайм, особенно первые 20-25 минут, мы изо всех сил пытались набрать обороты, потому что мы делали много простых вещей очень неправильно, отдавали много мячей, и они действительно угрожали нам и создавали достаточно острых моментов в нашей штрафной. Но во втором тайме всё было совсем по-другому. У нас была гораздо выше скорость, больше желания и лучшее исполнение», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

«Лестер Сити» занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 17 очков за 25 встреч. «Арсенал» заработал 53 очка после 25 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 57 очков за 24 матча.