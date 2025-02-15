Омар Мармуш прокомментировал свой хет-трик за «Манчестер Сити» в матче с «Ньюкаслом»

Нападающий «Манчестер Сити» Омар Мармуш высказался о своём хет-трике в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (4:0).

«Удивительный день. Конечно, это сумасшедшее чувство, это первый хет-трик в моей карьере, так что это очень, очень приятное чувство. Всё происходило очень быстро, поэтому я очень рад помочь команде. Самое главное – набрать три очка, и мы сделали то, что всегда должны.

Я также должен поблагодарить своих товарищей по команде, моего тренера, персонал, все помогли мне с первого дня почувствовать себя частью этой семьи. Они помогли мне проявить свои качества и помогли мне достичь того, чего я достиг сегодня. Это только начало, и мы с нетерпением ждём следующих игр. Я очень рад, что помог команде, но теперь игра позади, мы с нетерпением ждём следующей игры и начинаем концентрироваться на ней», — приводит слова Мармуша официальный сайт клуба.

После 25 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка. «Ньюкасл» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 41 очко.