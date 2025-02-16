Тренер «Байера» Алонсо установил уникальное достижение в матчах с «Баварией»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо установил уникальное достижение в матчах с «Баварией». В субботу, 15 февраля, состоялся матч 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 между «Байером» и мюнхенским клубом, который завершился вничью — 0:0. Испанский тренер не проиграл ни один из шести официальных матчей с «Баварией» во всех турнирах.

На счету Хаби Алонсо три победы и три ничьих в противостоянии с мюнхенским клубом. Он первый специалист из Бундеслиги с таким достижением.

Турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 55 очков после 22 матчей. «Байер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 47 очков. В следующем туре «Бавария» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом» (23 февраля), а «Байер» — с «Хольштайном» (22 февраля).