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Тренер «Байера» Алонсо установил уникальное достижение в матчах с «Баварией»

Тренер «Байера» Алонсо установил уникальное достижение в матчах с «Баварией»
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо установил уникальное достижение в матчах с «Баварией». В субботу, 15 февраля, состоялся матч 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 между «Байером» и мюнхенским клубом, который завершился вничью — 0:0. Испанский тренер не проиграл ни один из шести официальных матчей с «Баварией» во всех турнирах.

Германия — Бундеслига . 22-й тур
15 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
0 : 0
Бавария
Мюнхен

На счету Хаби Алонсо три победы и три ничьих в противостоянии с мюнхенским клубом. Он первый специалист из Бундеслиги с таким достижением.

Турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 55 очков после 22 матчей. «Байер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 47 очков. В следующем туре «Бавария» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом» (23 февраля), а «Байер» — с «Хольштайном» (22 февраля).

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