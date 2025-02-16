«Я ставлю команде 10 из 10». Диего Симеоне — о ничьей «Атлетико» с «Сельтой»
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал выступление своей команды в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (1:1).
Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 1
Сельта
Виго
0:1 Аспас – 68' 1:1 Сёрлот – 81'
Удаления: Барриос – 7' / нет
«Я ставлю команде 10 из 10. Команда играла 90 минут в меньшинстве, полную игру. Мы дали мало шансов забить сопернику, который играет очень хорошо. Ребята преодолели препятствия, которые им представились, сначала играя в меньшинстве, затем пропустив гол, и у них хватило смелости продолжить игру. Я очень доволен работой игроков, это важный шаг», — приводит слова Симеоне Marca.
После 24 сыгранных матчей мадридский «Атлетико» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 50 очков. «Сельта» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 29 очков.
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