Результаты матчей АПЛ 15 февраля

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В субботу, 15 февраля, прошли семь матчей 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 15 февраля:

«Лестер Сити» — «Арсенал» — 0:2;

«Астон Вилла» — «Ипсвич Таун» — 1:1;

«Вест Хэм Юнайтед» — «Брентфорд» — 0:1;

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» — 4:0;

«Саутгемптон» — «Борнмут» — 1:3;

«Фулхэм» — «Ноттингем Форест» — 2:1;

«Кристал Пэлас» — «Эвертон» — 1:2.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 57 очков. На второй строчке располагается лондонский «Арсенал», заработавший 53 очка. Третье место с 47 очками занимает «Ноттингем Форест». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (9), «Лестер Сити» (17) и «Ипсвич Таун» (17).