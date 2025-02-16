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Результаты матчей Серии А 15 февраля

Результаты матчей Серии А 15 февраля
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В субботу, 15 февраля, прошли три матча 25-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 15 февраля:

«Аталанта» — «Кальяри» — 0:0;
«Лацио» — «Наполи» — 2:2;
«Милан» — «Верона» — 1:0.

Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», набравший 56 очков после 25 сыгранных матчей. На второй строчке располагается миланский «Интер», заработавший 54 очка. Третье место с 51 очком занимает «Аталанта». В зоне вылета находятся «Монца» (13), «Венеция» (16) и «Парма» (20).

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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