«Милан» с минимальным счётом обыграл «Верону» в матче 25-го тура Серии А

Завершился матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Милан» и «Верона». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франческо Фурно (Италия). «Милан» обыграл «Верону» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 75-й минуте забил нападающий «Милана» Сантьяго Хименес, которому ассистировал форвард Рафаэл Леау.

После 25 сыгранных матчей «Милан» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 41 очко. «Верона» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 56 очков.