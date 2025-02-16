«Милан» с минимальным счётом обыграл «Верону» в матче 25-го тура Серии А
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Завершился матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Милан» и «Верона». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франческо Фурно (Италия). «Милан» обыграл «Верону» со счётом 1:0.
Италия — Серия А . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Верона
Верона
1:0 Хименес – 75'
Единственный гол в матче на 75-й минуте забил нападающий «Милана» Сантьяго Хименес, которому ассистировал форвард Рафаэл Леау.
После 25 сыгранных матчей «Милан» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 41 очко. «Верона» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 56 очков.
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