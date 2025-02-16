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Вильярреал — Валенсия, результат матча 15 февраля 2025, счёт 1:1, Ла Лига 2024-2025

«Вильярреал» упустил победу в матче с «Валенсией» в 24-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 24-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Вильярреал» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа (Бильбао, Испания). Итоговый результат — 1:1.

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Гейе – 32'     1:1 Садик – 84'    

Счёт в матче был открыт на 32-й минуте, отличился полузащитник «Вильярреала» Пап Гейе. На 84-й минуте Умар Садик сравнял счёт.

После 24 сыгранных матчей «Вильярреал» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 41 очко. «Валенсия» после аналогичного количества игр занимает 17-е место, заработав 23 очка.

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