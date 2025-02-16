«Вильярреал» упустил победу в матче с «Валенсией» в 24-м туре Ла Лиги

Завершился матч 24-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Вильярреал» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа (Бильбао, Испания). Итоговый результат — 1:1.

Счёт в матче был открыт на 32-й минуте, отличился полузащитник «Вильярреала» Пап Гейе. На 84-й минуте Умар Садик сравнял счёт.

После 24 сыгранных матчей «Вильярреал» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 41 очко. «Валенсия» после аналогичного количества игр занимает 17-е место, заработав 23 очка.