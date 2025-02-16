«Вильярреал» упустил победу в матче с «Валенсией» в 24-м туре Ла Лиги
Поделиться
Завершился матч 24-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Вильярреал» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа (Бильбао, Испания). Итоговый результат — 1:1.
Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Гейе – 32' 1:1 Садик – 84'
Счёт в матче был открыт на 32-й минуте, отличился полузащитник «Вильярреала» Пап Гейе. На 84-й минуте Умар Садик сравнял счёт.
После 24 сыгранных матчей «Вильярреал» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 41 очко. «Валенсия» после аналогичного количества игр занимает 17-е место, заработав 23 очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 февраля 2025
-
00:59
-
00:55
-
00:50
-
00:42
-
00:35
-
00:30
-
00:20
-
00:15
-
00:05
- 15 февраля 2025
-
23:52
-
23:37
-
22:58
-
22:51
-
22:40
-
22:37
-
22:30
-
22:27
-
22:25
-
22:18
-
22:08
-
21:58
-
21:56
-
21:54
-
21:30
-
21:25
-
21:22
-
21:19
-
21:00
-
21:00
-
20:50
-
20:45
-
20:30
-
20:17
-
20:13
-
20:05