«ПСЖ» с Сафоновым обыграл «Тулузу» в матче 22-го тура Лиги 1
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Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Тулуза» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Тулуза» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо (Франция). «ПСЖ» обыграл «Тулузу» со счётом 1:0.
Франция — Лига 1 . 22-й тур
15 февраля 2025, суббота. 23:05 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Руис – 52'
Единственный гол в матче на 52-й минуте забил полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис — 1:0. Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов начал данную встречу с первых минут.
Турнирную таблицу Лиги 1 сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ», у которого 56 очков. «Тулуза» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 27 очков. В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Лионом» (23 февраля), а «Тулуза» — с «Гавром» (23 февраля).
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