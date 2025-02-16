Результаты матчей чемпионата Испании 15 февраля
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В субботу, 15 февраля, прошли четыре матча 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.
Результаты матча чемпионата Испании 15 февраля:
- «Леганес» — «Алавес» — 3:3;
- «Осасуна» — «Реал» Мадрид — 1:1;
- «Атлетико» — «Сельта» — 1:1;
- «Вильярреал» — «Валенсия» — 1:1.
На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 51 очко. На втором месте находится «Атлетико», имеющий 50 очков. Замыкает тройку лидеров каталонская «Барселона», на счету которой 48 очков при игре в запасе. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 44 и 41 очко соответственно, однако у бискайцев ещё впереди матч 24-го тура. В зоне вылета располагаются «Эспаньол» (23), «Алавес» (22) и «Вальядолид» (15).
Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 16:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
3 : 3
Алавес
Витория
1:0 Раба – 10' 1:1 Кике – 25' 2:1 Раба – 37' 2:2 Жордан – 50' 2:3 Жордан – 68' 3:3 Эль-Хаддади – 88'
Удаления: Эль-Хаддади – 90+6' / нет
Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 15' 1:1 Будимир – 58'
Удаления: нет / Беллингем – 39'
Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 1
Сельта
Виго
0:1 Аспас – 68' 1:1 Сёрлот – 81'
Удаления: Барриос – 7' / нет
Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Гейе – 32' 1:1 Садик – 84'
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