Результаты матчей чемпионата Испании 15 февраля

В субботу, 15 февраля, прошли четыре матча 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матча чемпионата Испании 15 февраля:

«Леганес» — «Алавес» — 3:3;

«Осасуна» — «Реал» Мадрид — 1:1;

«Атлетико» — «Сельта» — 1:1;

«Вильярреал» — «Валенсия» — 1:1.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 51 очко. На втором месте находится «Атлетико», имеющий 50 очков. Замыкает тройку лидеров каталонская «Барселона», на счету которой 48 очков при игре в запасе. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 44 и 41 очко соответственно, однако у бискайцев ещё впереди матч 24-го тура. В зоне вылета располагаются «Эспаньол» (23), «Алавес» (22) и «Вальядолид» (15).

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: