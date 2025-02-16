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Результаты матчей чемпионата Испании 15 февраля: Реал и Атлетико неожиданно потеряли очки, Вильярреал не смог победить Валенсию

Результаты матчей чемпионата Испании 15 февраля
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В субботу, 15 февраля, прошли четыре матча 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

Результаты матча чемпионата Испании 15 февраля:

  • «Леганес» — «Алавес» — 3:3;
  • «Осасуна» — «Реал» Мадрид — 1:1;
  • «Атлетико» — «Сельта» — 1:1;
  • «Вильярреал» — «Валенсия» — 1:1.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 51 очко. На втором месте находится «Атлетико», имеющий 50 очков. Замыкает тройку лидеров каталонская «Барселона», на счету которой 48 очков при игре в запасе. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 44 и 41 очко соответственно, однако у бискайцев ещё впереди матч 24-го тура. В зоне вылета располагаются «Эспаньол» (23), «Алавес» (22) и «Вальядолид» (15).

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 16:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
3 : 3
Алавес
Витория
1:0 Раба – 10'     1:1 Кике – 25'     2:1 Раба – 37'     2:2 Жордан – 50'     2:3 Жордан – 68'     3:3 Эль-Хаддади – 88'    
Удаления: Эль-Хаддади – 90+6' / нет
Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 15'     1:1 Будимир – 58'    
Удаления: нет / Беллингем – 39'
Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 1
Сельта
Виго
0:1 Аспас – 68'     1:1 Сёрлот – 81'    
Удаления: Барриос – 7' / нет
Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Гейе – 32'     1:1 Садик – 84'    
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