Результаты матчей чемпионата Франции 15 февраля

15 февраля прошли матчи 22-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Франции, 15 февраля, результаты матчей

«Марсель» — «Сент-Этьен» — 5:1

«Монако» — «Нант» — 7:1

«Тулуза» — «ПСЖ» — 0:1

На данный момент «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 56 очков. На втором месте располагается «Марсель», набрав 46 очков. Замыкает лидирующую тройку «Монако», набрав 40 очков.

В топ-5 турнирной таблицы также входят «Ницца» и «Лилль», которые набрали 37 и 35 очков соответственно.

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