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«Особенный результат». Тренер «Монако» — о 7:1 в матче с «Нантом»

«Особенный результат». Тренер «Монако» — о 7:1 в матче с «Нантом»
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал разгромную победу команды в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (7:1).

Франция — Лига 1 . 22-й тур
15 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
7 : 1
Нант
Нант
0:1 Аблин – 5'     1:1 Биерет – 45'     2:1 Минамино – 45+1'     3:1 Бен-Сегир – 49'     4:1 Биерет – 54'     5:1 Биерет – 65'     6:1 Иленикена – 81'     7:1 Иленикена – 90+5'    
Удаления: нет / Козза – 8'

«Победа со счетом 7:1 — это, конечно, особенный результат, это очень большой счет, поэтому я, конечно, счастлив. Начало матча было трудным, так как перед первым голом они попали в штангу. Можете себе представить, насколько мы все были недовольны. Красная карточка нам очень помогла, так как никто лучше нас не знает, какие последствия и какие трудности может иметь игра без игрока.

В первые 30 минут мы не приняли правильных решений в нападении. «Нант» при счете 10 против 11 играл в низком блоке, поэтому им нужно было найти правильное решение», — приводит слова Хюттера официальный сайт клуба.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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