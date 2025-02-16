«Особенный результат». Тренер «Монако» — о 7:1 в матче с «Нантом»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал разгромную победу команды в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (7:1).

«Победа со счетом 7:1 — это, конечно, особенный результат, это очень большой счет, поэтому я, конечно, счастлив. Начало матча было трудным, так как перед первым голом они попали в штангу. Можете себе представить, насколько мы все были недовольны. Красная карточка нам очень помогла, так как никто лучше нас не знает, какие последствия и какие трудности может иметь игра без игрока.

В первые 30 минут мы не приняли правильных решений в нападении. «Нант» при счете 10 против 11 играл в низком блоке, поэтому им нужно было найти правильное решение», — приводит слова Хюттера официальный сайт клуба.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции.