Луис Энрике назвал цель «ПСЖ» в сезоне после «сухой» победы в матче с «Тулузой»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о «сухой» победе своей команды в матче 22-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (1:0), а также поделился мыслями о целях команды на сезон-2024/2025.

«Начало матча было очень сбалансированным. «Тулуза» создала нам много проблем, у них отличная защита. Они играют слаженно, это команда, которая хорошо работает. Поле тоже было не простым, было трудно перемещать мяч. Но команда показала хороший футбол. Она была конкурентоспособной… Оставаться непобеждёнными — не цель для меня. Прежде всего, цель — выиграть чемпионат. Мы только об этом думаем», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, ворота «ПСЖ» в этой встрече защищал российский голкипер Матвей Сафонов, совершивший четыре сейва и сыгравший «на ноль».

Парижане возглавляют турнирную таблицу чемпионата Франции. В активе команды Энрике 56 очков после 22 матчей.

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