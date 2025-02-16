Матвей Сафонов – о матче «ПСЖ» с «Тулузой»: трудно было сохранять спокойствие

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу команды в матче 22-го тура чемпионата Франции с Тулузой (1:1). Сафонов вышел на поле в стартовом составе.

«Да, это была трудная победа, но взять три очка было очень важно. Для меня сегодня был спокойный матч, не так много моментов. Трудно было сохранять спокойствие», — приводит слова Сафонова Canal Supporters.

На данный момент «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 56 очков. На счету Сафонова десять матчей за парижан во всех турнирах. В следующем матче «ПСЖ» в Лиге чемпионов сыграет с «Брестом».

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