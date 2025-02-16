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Матвей Сафонов стал вторым лучшим игроком матча «Тулуза» — «ПСЖ» по версии Sofascore

Матвей Сафонов стал вторым лучшим игроком матча «Тулуза» — «ПСЖ» по версии Sofascore
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Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал вторым лучшим футболистом выездного матча 22-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой» (1:0). Об этом сообщает статистический портал Soofascore.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
15 февраля 2025, суббота. 23:05 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Руис – 52'    

По информации источника, россиянин получил оценку 8,1 за матч, совершив четыре сейва и не пропустив ни одного гола. Лучшим игроком встречи, по версии портала, назван автор единственного и победного гола испанский полузащитник Фабиан Руис — 8,4. Третьим по рейтингу игроком матча стал марокканский крайний защитник Ашраф Хакими (7,8).

Отметим, на счету Сафонова уже пять «сухих» матчей в 10 матчах за клуб во всех турнирах.

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