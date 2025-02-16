Гвардиола прокомментировал травму Холанда. Норвежец может пропустить матч с «Реалом» в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о травме форварда «горожан» Эрлинга Холанда, которую футболист получил в концовке матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (4:0), вследствие чего был заменён на Матеуса Нунеса.

«Когда он упал, все испугались. Я не разговаривал с врачом. Может, всё не так плохо, как могло бы быть. Но Эрлинг ушёл с улыбкой, а доктор не сообщил мне плохих новостей, так что, я надеюсь, с ним всё в порядке», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

Напомним, в следующем матче «Манчестер Сити» сыграет в гостях в ответном стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Игра состоится 19 февраля. Первую встречу английский клуб проиграл на своём поле со счётом 2:3.

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