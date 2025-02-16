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Гвардиола прокомментировал травму Холанда. Норвежец может пропустить матч с «Реалом» в ЛЧ

Гвардиола прокомментировал травму Холанда. Норвежец может пропустить матч с «Реалом» в ЛЧ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о травме форварда «горожан» Эрлинга Холанда, которую футболист получил в концовке матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (4:0), вследствие чего был заменён на Матеуса Нунеса.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Мармуш – 19'     2:0 Мармуш – 24'     3:0 Мармуш – 33'     4:0 Макэйти – 84'    

«Когда он упал, все испугались. Я не разговаривал с врачом. Может, всё не так плохо, как могло бы быть. Но Эрлинг ушёл с улыбкой, а доктор не сообщил мне плохих новостей, так что, я надеюсь, с ним всё в порядке», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

Напомним, в следующем матче «Манчестер Сити» сыграет в гостях в ответном стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Игра состоится 19 февраля. Первую встречу английский клуб проиграл на своём поле со счётом 2:3.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    
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