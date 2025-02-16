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Джуд Беллингем может быть дисквалифицирован на 12 матчей за оскорбление судьи

Джуд Беллингем может быть дисквалифицирован на 12 матчей за оскорбление судьи
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем может получить длительную дисквалификацию после удаления в матче чемпионата Испании с «Осасуной» (1:1) за оскорбление арбитра.

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 15'     1:1 Будимир – 58'    
Удаления: нет / Беллингем – 39'

Как сообщает Marca, согласно регламенту Ла Лиги, оскорбление или обращение в оскорбительных выражениях или в оскорбительных выражениях к главному судье, помощникам, четвертому судье, руководителям или спортивным властям, если это не является более серьёзным проступком, наказывается дисквалификацией на срок от четырёх до двенадцати матчей.

Отметим, после матча тренер «Реала» Карло Анчелотти и сам футболист опровергли то, что Джуд использовал оскорбительные выражения в адрес судьи.

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