«Реал» подаст апелляцию на удаление Беллингема. Клуб не считает игрока виновным — AS
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Мадридский «Реал» подаст апелляцию на удаление полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема за оскорбление арбитра в матче 24-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной» (1:1). Об этом сообщает издание AS.
Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 15' 1:1 Будимир – 58'
Удаления: нет / Беллингем – 39'
По информации источника, представители «Королевского клуба» уверены, что хавбек произнёс другие слова, не заслуживающие строгого наказания и даже красной карточки.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и сам футболист также заявляли, что англичанин никого не оскорблял.
Напомним, на 39-й минуте встречи главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро удалил Беллингема за оскорбления в адрес судьи.
Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:
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