«Реал» подаст апелляцию на удаление Беллингема. Клуб не считает игрока виновным — AS

Мадридский «Реал» подаст апелляцию на удаление полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема за оскорбление арбитра в матче 24-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной» (1:1). Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, представители «Королевского клуба» уверены, что хавбек произнёс другие слова, не заслуживающие строгого наказания и даже красной карточки.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и сам футболист также заявляли, что англичанин никого не оскорблял.

Напомним, на 39-й минуте встречи главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро удалил Беллингема за оскорбления в адрес судьи.

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