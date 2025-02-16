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Анчелотти отреагировал на оскорбления в адрес Винисиуса и Асенсио в матче с «Осасуной»

Анчелотти отреагировал на оскорбления в адрес Винисиуса и Асенсио в матче с «Осасуной»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на оскорбления в адрес форварда Винисиуса Жуниора и защитника Рауля Асенсио со стороны болельщиков «Осасуны» (1:1) в матче 24-го тура чемпионата Испании.

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 15'     1:1 Будимир – 58'    
Удаления: нет / Беллингем – 39'

«Я думаю, что есть организация, которая этим занимается, посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Анчелотти Marca.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Реал», у которого 51 очко после 24 матчей. «Осасуна» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 32 очка.

В следующем туре чемпионата Испании «Реал» встретится с «Жироной».

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