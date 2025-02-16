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Стало известно, когда будет оглашён вердикт по делу оскорбления Беллингемом арбитра

Стало известно, когда будет оглашён вердикт по делу оскорбления Беллингемом арбитра
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Вердикт по делу полузащитника мадридского «Реал» Джуда Беллингема за оскорбление арбитра в матче 24-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной» (1:1) будет оглашён не ранее среды, 19 февраля. Об этом сообщает AS.

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 15'     1:1 Будимир – 58'    
Удаления: нет / Беллингем – 39'

По информации источника, мадридский клуб до среды должен успеть предоставить дисциплинарному комитету запись трансляции, подтверждающую точную передачу слов Беллингема судье во время матча чемпионата Испании.

Отмечается, что если дисквалификация англичанина подтвердится, то «Реал» подаст новую апелляцию. Ранее сообщалось, что главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти и сам футболист заявили, что факта оскорбления арбитра не было.

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